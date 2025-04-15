En el caso de un túnel de doble tubo, ¿se eliminarían las estructuras auxiliares hacia el centro y la estación de Clamart?

La solución de doble tubo es un tema para reflexionar. No se ha confirmado en esta fase: se están llevando a cabo conversaciones sobre este tema con los servicios de emergencia y los servicios estatales.

La solución de doble tubo podría permitir evitar la obligación regulatoria de proponer una estructura para el acceso de emergencia al túnel cada 800 m (sujeto a la confirmación de los servicios de emergencia y del Estado), ya que en caso de incidente en uno de los dos tubos, los usuarios podrían ser puestos a salvo en el tubo sano a través de ramales de conexión ubicadas cada máximo 250 m. Sería entonces posible eliminar las estructuras auxiliares situadas en el Bois de Clamart y entre el centro de la ciudad y la estación.

Sin embargo, si la distancia entre dos estaciones supera los 1.600 m (por ejemplo, entre "Mairie" y "Gare" si se elimina la estación "Central"), sigue siendo necesaria una estructura con emersión superficial para garantizar la ventilación del túnel.

Cabe señalar que una estructura auxiliar requiere menos espacio y es menos costosa de construir que una estación.