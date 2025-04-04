¿Qué se planea si se observan defectos tras el paso de la máquina tuneladora?

Como parte de los estudios en curso, se planifica un reconocimiento para evaluar la sensibilidad de los edificios situados cerca de la ruta del túnel, según sus características.

Los inventarios de los edificios potencialmente interconectados suelen realizarse antes y después del trabajo.

Finalmente, se realiza un seguimiento preciso del trabajo a medida que avanza la tuneladora, utilizando instrumentos ad hoc situados en los edificios.