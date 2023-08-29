Inauguración del tranvía T10

De 12 p.m. a 4 p.m.: Entretenimiento gratuito

Alrededor de las 13 estaciones

Malabaristas, zancos, burbujeadores, payasos...

A bordo de los trenes

Magos, caricaturistas, siluetistas...

En Antony en el Domaine départemental de Sceaux (entrada de Grenouillere): En el escenario:

Banda, bailarines y zancos (11:45 – 12:45 pm)

Espectáculo de danza moderna (13:00 – 13:45) – Pomme d'Amour

Batucada (14:00 – 14:45) – Timbao

Banda de funk (15:00 – 16:00) – Tarace Boulba



Y también:

Fotomatón

Taller de maquillaje

Carrusel ecológico

Laberinto

Fresco participativo,

Magos

Malabarista

Juego de la Gansa Gigante

En Châtenay-Malabry

En la plaza del ecodistrito de LaVallée:

Taller de Concienciación sobre el Compostaje – Mariquitas y Lombrices

Carrusel ecológico

Exposición fotográfica sobre la historia del tranvía

Concierto moderno de guinguette (14:30-16:00) – Mellis

En la Plaza Salvador Allende:

Espectáculo de Salsa Cubana

Show de Jazz Moderno de Danza

Introducción a la bachata

Fitness con música

Exposición fotográfica sobre la historia del tranvía

Patio delantero del Cine Rex:

Taller de maquillaje

Estación de Malabry

Bicicleta de batidos

Algodón de azúcar

En Plessis-Robinson

, frente al Hotel Parc:

Músicos – Orquesta Crazy Train

Escultores de globos

Soporte para tatuajes y purpurina

Exposición "sobre los orígenes del tranvía"

En Clamart

Rue du Parc

Soporte de concienciación y circuito de iniciación de scooters eléctricos

Maquillaje

Exposición fotográfica sobre el tranvía T10