Inauguración del tranvía T10
Publicado el
Fecha de publicación: 16 de junio de 2023
10:30 a.m. a 12 p.m.: Discursos de funcionarios en la Urbanización Departamental de Sceaux (entrada a Grenouillere)
12 p.m.: Apertura de la línea
De 12 p.m. a 4 p.m.: Entretenimiento gratuito
Alrededor de las 13 estaciones
Malabaristas, zancos, burbujeadores, payasos...
A bordo de los trenes
Magos, caricaturistas, siluetistas...
En Antony en el Domaine départemental de Sceaux (entrada de Grenouillere): En el escenario:
Banda, bailarines y zancos (11:45 – 12:45 pm)
Espectáculo de danza moderna (13:00 – 13:45) – Pomme d'Amour
Batucada (14:00 – 14:45) – Timbao
Banda de funk (15:00 – 16:00) – Tarace Boulba
Y también:
Fotomatón
Taller de maquillaje
Carrusel ecológico
Laberinto
Fresco participativo,
Magos
Malabarista
Juego de la Gansa Gigante
En Châtenay-Malabry
En la plaza del ecodistrito de LaVallée:
Taller de Concienciación sobre el Compostaje – Mariquitas y Lombrices
Carrusel ecológico
Exposición fotográfica sobre la historia del tranvía
Concierto moderno de guinguette (14:30-16:00) – Mellis
En la Plaza Salvador Allende:
Espectáculo de Salsa Cubana
Show de Jazz Moderno de Danza
Introducción a la bachata
Fitness con música
Exposición fotográfica sobre la historia del tranvía
Patio delantero del Cine Rex:
Taller de maquillaje
Estación de Malabry
Bicicleta de batidos
Algodón de azúcar
En Plessis-Robinson
, frente al Hotel Parc:
Músicos – Orquesta Crazy Train
Escultores de globos
Soporte para tatuajes y purpurina
Exposición "sobre los orígenes del tranvía"
En Clamart
Rue du Parc
Soporte de concienciación y circuito de iniciación de scooters eléctricos
Maquillaje
Exposición fotográfica sobre el tranvía T10