Revive la inauguración del tranvía T10 en imágenes

Fecha de publicación: 27 de junio de 2023

¡Este sábado 24 de junio de 2023 se puso en servicio la nueva línea de tranvía T10!

En la ocasión, varias celebraciones marcaron este día tan especial...

Por la mañana, los financiadores, los funcionarios electos del territorio y los socios del proyecto Tranvía T10 se reunieron para conocer los nuevos trenes y los desarrollos del territorio durante el viaje inaugural desde la estación Jardin Parisien hasta la estación La Croix de Berny.

Al llegar a la terminal, la procesión marchó con fanfarria hasta la finca departamental de Sceaux para un discurso de los funcionarios y un gesto inaugural para inaugurar simbólicamente la línea de tranvía T10.

El día continuó con actividades en el complejo, a bordo de los trenes y en las 4 ciudades que atraviesa el tranvía T10. Magos, conciertos, caricaturistas, zancos, malabaristas, pintura facial, carrusel, espectáculo de baile, batucada... ¡Todos se reunieron para hacer de este día una auténtica fiesta!