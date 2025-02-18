La nueva numeración de tus autobuses es efectiva

Desde el 6 de enero, la numeración de tu línea 402 ha cambiado. La línea 402 fue renombrada como 4206 y la línea 4242 reemplazó a la antigua 402S para conectarCoudray-Montceaux con la estación Bras de Fer.

• ¿Por qué este cambio?

La red de autobuses de Île-de-France cuenta con casi 1.900 líneas , de las cuales 1.500 están en los suburbios exteriores . Sin embargo, la numeración hasta finales de 2024 ha provocado muchas duplicaciones, con varias líneas que llevan el mismo número.

Como las herramientas de búsqueda de horarios y rutas se diseñaron a escala regional, podía ser difícil identificar rápidamente la ruta correcta. Por ejemplo, ¡13 líneas diferentes fueron numeradas 10 !

• ¿Lo sabías?

En la zona de Evry Centre Essonne, todas las líneas de autobús comienzan ahora con la 42.