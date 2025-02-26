La ruta Tzen 4 en verde: ¡refugios para bicicletas para viajes aún más suaves!

En Bois de l'Epine, ¡en febrero se instaló un refugio seguro para bicicletas!

Como recordatorio, el proyecto Tzen 4 incluye movilidad blanda con:

• La instalación de portabicicletas en cada parada de autobús Tzen 4;

• La instalación de aparcamiento seguro para bicicletas en centros de intercambio multimodales;

• Desarrollo de carriles bici a lo largo de la ruta en ciertos lugares, como en el nivel de la rue Pierre Brossolette en Ris-Orangis y la RN7.

• Un reparto de coches y bicicletas en carreteras más restrictivas en cuanto a espacio, como en el nivel de la Route de Grigny en Ris-Orangis, donde el tráfico de coches está limitado a 30 km/h.

En total, se crearán no menos de 360 plazas de aparcamiento para bicicletas.