Vuestras líneas de autobús vuelven a la estación de autobuses de Évry-Courcouronnes

A partir del lunes 14 de julio, las paradas en la estación de autobuses de nivel 1 "Gare d'Évry-Courcouronnes Centre" volverán a estar operativas. Todas las líneas de autobús que habían sido desviadas por el Boulevard des Champs-Elysées están volviendo a su ruta original y pararán en la estación de autobuses.

Tus agentes locales de Stella y Madia estarán en el lugar la próxima semana para informarte y guiarte.