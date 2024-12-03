Conoce a tus agentes locales en las próximas sesiones de diciembre
Publicado el
• Miércoles, 4 de diciembre de 2024: Mercado Ris-Orangis
• Jueves 5 de diciembre de 2024: Mercado de La Borne en Grigny
• Jueves 12 de diciembre de 2024: Mercado del Canal en Evry-Courcourones
• Viernes 13 de diciembre de 2024: estación Corbeil-Essonnes Zola
• Miércoles, 18 de diciembre de 2024: Mercado de Tarterêts en Corbeil-Essonnes
• Viernes 27 de diciembre de 2024: estación de Evry-Courcouronnes
Stella y Madia estarán presentes hasta finales de diciembre y se unirán a nuevos proyectos a partir de 2025. Les deseamos lo mejor en su misión.