Conoce a tus agentes locales en las próximas sesiones de diciembre

• Miércoles, 4 de diciembre de 2024: Mercado Ris-Orangis

• Jueves 5 de diciembre de 2024: Mercado de La Borne en Grigny

• Jueves 12 de diciembre de 2024: Mercado del Canal en Evry-Courcourones

• Viernes 13 de diciembre de 2024: estación Corbeil-Essonnes Zola

• Miércoles, 18 de diciembre de 2024: Mercado de Tarterêts en Corbeil-Essonnes

• Viernes 27 de diciembre de 2024: estación de Evry-Courcouronnes

Stella y Madia estarán presentes hasta finales de diciembre y se unirán a nuevos proyectos a partir de 2025. Les deseamos lo mejor en su misión.