[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Se reanudan las obras en la estación de autobuses de Évry-Courcouronnes

• ¿Qué trabajo hay que hacer?

Los trabajos continúan con la demolición de la carretera y la acera durante 2 meses, seguidos de 4 meses de reconstrucción.

• ¿Cuándo se realiza el trabajo?

Esta segunda fase comenzó el 17 de marzo durante un periodo de aproximadamente 6 meses.

• ¿Qué cambia esto?

Las desviaciones ya existentes en el Boulevard des Champs-Élysées permanecerán vigentes hasta el final de las obras.