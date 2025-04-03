[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Se reanudan las obras en la estación de autobuses de Évry-Courcouronnes
• ¿Qué trabajo hay que hacer?
Los trabajos continúan con la demolición de la carretera y la acera durante 2 meses, seguidos de 4 meses de reconstrucción.
• ¿Cuándo se realiza el trabajo?
Esta segunda fase comenzó el 17 de marzo durante un periodo de aproximadamente 6 meses.
• ¿Qué cambia esto?
Las desviaciones ya existentes en el Boulevard des Champs-Élysées permanecerán vigentes hasta el final de las obras.