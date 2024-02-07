Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes
Información de la obra en Ris-Orangis
Cierre de los cruces entre la Rue de la Fontaine y la Route de Grigny en Ris-Orangis - septiembre de 2023
Rue Pierre Brossolette en Ris-Orangis - agosto de 2023
Carrefour Rue du Clos en Grigny - julio de 2023
Ris-Orangis - Rue Pierre Brossolette & Boulevard Denis Papin - junio 2023
Ris-Orangis - Avenue de l'Aunette - mayo 2023
Obras de infraestructuras Route de Grigny a Ris-Orangis - abril 2023
Obras de infraestructuras Ris-Orangis Route de Grigny - enero 2023
Obras de infraestructuras Ris-Orangis - diciembre 2022
Obras de concesión de Ris-Orangis - julio de 2021
Trabajo preparatorio Grigny/Ris-Orangis - enero 2021
