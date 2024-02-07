Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

El Tzen 4 en imágenes - octubre 2023

Publicado el

Estación de autobuses Corbeil-Essonnes

  • Remodelación de la intersección con la Rue Emile Zola y construcción de cámaras subterráneas

Estación de Montagne des Glaises

  • Construcción de los andenes (Adaptación de la parada de autobús 402 a la estación Tzen 4)
Estación de pulso

  • Adaptación del terreno dedicado existente a los autobuses Tzen 4 de 24 metros
Station Place Jean Malézieux

  • Creación del propio sitio
Station Place de la Commune

  • Construcción de los caminos del terreno dedicado
Estación Límite de los dos parques

  • Construcción de los bordillos de la planta

Estación Jean Rostand

  • Instalación de marquesinas para pasajeros (Adaptación de la parada de autobús 402 a la estación Tzen 4)
Estación de autobuses de Evry-Courcouronnes

  • Remodelación de las vías de la estación de autobuses
Estación Agora

  • Remodelación de las vías de la estación de autobuses
Estación Les Miroirs

Estación Jean Renoir

  • Construcción de los andenes (Adaptación de la parada de autobús 402 a la estación Tzen 4)
Estación de Orme en Martin

  • Construcción de los andenes (Adaptación de la parada de autobús 402 a la estación Tzen 4)
Station Marchais Guesdon

  • Remodelación del pavimento a lo largo de los carriles autobuses
Estación de autobuses Ris-Orangis Bois de l'Epine

  • Remodelación de la estación de autobuses para alojar la futura Tzen 4
Estación Moulin à Vent

  • Instalación de marquesinas para pasajeros (Adaptación de la parada de autobús 402 a la estación Tzen 4)
  • Adaptación del terreno dedicado existente a los autobuses Tzen 4 de 24 metros
  • Construcción de los andenes (Adaptación de la parada de autobús 402 a la estación Tzen 4)

Estación Albert Camus College

Estación de autobuses de Grigny Centre

Nueva Estación Agrícola

Estación Place de la Carpe

  • Instalación de puntos de carga para autobuses eléctricos
