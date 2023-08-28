¿Cuánto costará el proyecto y cómo se financiará?

El coste total del proyecto (construcción de un nuevo centro de operaciones de autobuses y desarrollo de la línea) se estima en 123 millones de euros sin IVA (valor de 2017), excluyendo el material rodante. Está financiado por: el Estado (21%), la Región de Île-de-France (49%) y el Departamento de Essonne (30%) y se lleva a cabo en diálogo con las autoridades locales del territorio atravesado. El material rodante (autobús) y la operación están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités por un importe de 41,2 millones de euros.