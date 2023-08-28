Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes
¿Qué proyectos urbanos serán atendidos por el Tzen 4?
Publicado el
El proyecto Tzen 4 se encuentra en una zona que se beneficia de varios proyectos de desarrollo urbano. Las cinco ciudades atravesadas están preocupadas por la creación de nuevos distritos, la renovación urbana y la creación de viviendas, instalaciones y servicios. Los proyectos incluyen:
- la PRU del Grande Borne y la meseta en Viry-Chatillon y Grigny
- el centro de la ciudad de ZAC Grigny,
- el proyecto Cœur de Ville de Ris-Orangis,
- la PRU del canal Évry-Courcouronnes,
- la remodelación de la Ágora en Évry-Courcouronnes,
- la ZAC Montagne des Glaises en Corbeil-Essonnes
- la rehabilitación del distrito de Tarterêts en Corbeil-Essonnes.
Estos proyectos transformarán estos barrios en espacios modernos que ofrecerán nuevas oportunidades de vivienda y servicios.