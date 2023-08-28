¿Qué proyectos urbanos serán atendidos por el Tzen 4?

El proyecto Tzen 4 se encuentra en una zona que se beneficia de varios proyectos de desarrollo urbano. Las cinco ciudades atravesadas están preocupadas por la creación de nuevos distritos, la renovación urbana y la creación de viviendas, instalaciones y servicios. Los proyectos incluyen:

la PRU del Grande Borne y la meseta en Viry-Chatillon y Grigny

el centro de la ciudad de ZAC Grigny,

el proyecto Cœur de Ville de Ris-Orangis,

la PRU del canal Évry-Courcouronnes,

la remodelación de la Ágora en Évry-Courcouronnes,

la ZAC Montagne des Glaises en Corbeil-Essonnes

la rehabilitación del distrito de Tarterêts en Corbeil-Essonnes.

Estos proyectos transformarán estos barrios en espacios modernos que ofrecerán nuevas oportunidades de vivienda y servicios.