¿Qué conexiones serán posibles?

El Tzen 4 fue diseñado para ser un medio de transporte estructurado para el territorio. Estará interconectada con líneas existentes o planificadas, y en particular con el RER, que actualmente son paradas importantes en la línea 402. Los Tzen 4 estarán en correspondencia con:

El RER D en las estaciones de Grigny centre, Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Le Bras de Fer y Corbeil-Essonnes

Tranvía 12 en las estaciones Ferme Neuve (en Grigny) y Évry-Courcouronnes

El Tzen 1 en la estación Corbeil-Essonnes

Muchas líneas de autobús