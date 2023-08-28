Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes
¿Qué conexiones serán posibles?
El Tzen 4 fue diseñado para ser un medio de transporte estructurado para el territorio. Estará interconectada con líneas existentes o planificadas, y en particular con el RER, que actualmente son paradas importantes en la línea 402. Los Tzen 4 estarán en correspondencia con:
- El RER D en las estaciones de Grigny centre, Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Le Bras de Fer y Corbeil-Essonnes
- Tranvía 12 en las estaciones Ferme Neuve (en Grigny) y Évry-Courcouronnes
- El Tzen 1 en la estación Corbeil-Essonnes
- Muchas líneas de autobús