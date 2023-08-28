¿Por qué hacer un Tzen entre la estación "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación RER de Corbeil-Essonnes?

Para responder de la manera más adecuada a las necesidades de viaje de la región y apoyar su desarrollo, se creará un enlace Tzen entre Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes y Corbeil-Essonnes. La implementación de la Tzen 4 en una línea más corta que la actual línea 402 sigue a varios estudios que identifican como central el tramo entre la estación "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación del RER Corbeil-Essonnes. Una encuesta de pasajeros realizada en 2010 confirma la importancia de este enlace: el 82% de los trayectos en la línea 402 se realizan entre las estaciones "La Treille" y "Lycée Robert Doisneau". Por otro lado, los tramos Épinay-sur-Orge / La Treille y Tarterêts / Le Coudray-Montceaux tienen una asistencia mucho menor.

Por tanto, la Tzen 4 reemplazará la línea 402 entre la estación "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación RER Corbeil-Essonnes.