Una ruta en el centro de muchas operaciones de desarrollo

Fecha de publicación: 9 de febrero de 2021

El proyecto del autobús T Zen 5 tiene la particularidad de formar parte de un territorio en rápida evolución. Enlazará muchas operaciones de desarrollo urbano, cada una en una etapa diferente de progreso.

Algunas partes de la plataforma futura son soportadas por los desarrolladores de estos proyectos. Así, SEMAPA, el Departamento de Val-de-Marne SADEV94 EPA Orsa son socios clave en el proyecto.

Las tres ZAC de París: Rive Gauche, Ivry Confluences y Gare Ardoines ya están en construcción. Estas operaciones llevan a cabo el trabajo de T Zen 5 conocido como "por delante de fase" en comparación con el trabajo que llevará a cabo Ile-de-France Mobilités.

Entre el Quai Marcel Boyer y la Place Gambetta, incluso se completan.