Un proyecto de Bus Rapid Transit (BRT) de 9,5 km de longitud, el Tzen 5 dará servicio a 19 estaciones en 4 municipios: París (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi. Bajo la gestión del proyecto de Île-de-France Mobilités, este proyecto fue diseñado en estrecha colaboración con las autoridades locales.

El proyecto Tzen 5 es: