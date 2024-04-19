Autobús

Nueva líneaParis > Choisy-le-Roi

Un proyecto de Bus Rapid Transit (BRT) de 9,5 km de longitud, el Tzen 5 dará servicio a 19 estaciones en 4 municipios: París (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi. Bajo la gestión del proyecto de Île-de-France Mobilités, este proyecto fue diseñado en estrecha colaboración con las autoridades locales.

El proyecto Tzen 5 es:

  • Una oferta de transporte fiable, accesible y cómoda que complemente la red actual y futura.
  • Una red de autobuses 100% eléctricos que circularán en un "carril dedicado" en casi toda la ruta.
  • Una palanca para el desarrollo de los territorios occidentales de París y Val-de-Marne.
  • Un proyecto diseñado en interconexión con otros modos de transporte (autobuses RER C, TVM y 393, tranvía T9 y el futuro Metro 15) y proyectos locales (operaciones de desarrollo urbano).

Intención de desarrollo (no contractual) - Quai Jules Guesde en Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Estado
Francia Relance
Unión Europea
Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Ciudad de París
Île-de-France Mobilités

Publicado el

Trabajo preparatorio en Vitry-sur-Seine a principios de 2026

Plan

Cifras clave

9,5 km

de trazado

4

Municipios atendidos

19

Estaciones

5:30 am - 00:30 am

Servicio continuo los 7 días de la semana

5 minutos de espera

entre cada autobús durante la hora punta

33 minutos

entre París-13 y Choisy-le-Roi

Calendario

  1. 2016
    Declaración de utilidad pública
  2. 2018-2019
    Estudios preliminares de proyectos (AVP), levantamiento de parcelas
  3. Otoño 2020
    Validación de estudios AVP, aprobación del acuerdo de financiación del estudio del proyecto (PRO)
  4. 2021
    Estudios profesionales; Investigación ambiental
  5. Hoy
    Desde 2022
    Trabajos preparatorios y concesionarios
  6. Hoy
    2024 - 4º Cuarto
    Inicio de las obras del Centro de Operaciones de Autobuses (COB)
  7. 2025 - 2º semestre
    Inicio de las obras de infraestructura de línea