Un proyecto de Bus Rapid Transit (BRT) de 9,5 km de longitud, el Tzen 5 dará servicio a 19 estaciones en 4 municipios: París (13º), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi. Bajo la gestión del proyecto de Île-de-France Mobilités, este proyecto fue diseñado en estrecha colaboración con las autoridades locales.
El proyecto Tzen 5 es:
- Una oferta de transporte fiable, accesible y cómoda que complemente la red actual y futura.
- Una red de autobuses 100% eléctricos que circularán en un "carril dedicado" en casi toda la ruta.
- Una palanca para el desarrollo de los territorios occidentales de París y Val-de-Marne.
- Un proyecto diseñado en interconexión con otros modos de transporte (autobuses RER C, TVM y 393, tranvía T9 y el futuro Metro 15) y proyectos locales (operaciones de desarrollo urbano).
Plan
Cifras clave
9,5 km
de trazado
4
Municipios atendidos
19
Estaciones
5:30 am - 00:30 am
Servicio continuo los 7 días de la semana
5 minutos de espera
entre cada autobús durante la hora punta
33 minutos
entre París-13 y Choisy-le-Roi
Calendario
- 2016Declaración de utilidad pública
- 2018-2019Estudios preliminares de proyectos (AVP), levantamiento de parcelas
- Otoño 2020Validación de estudios AVP, aprobación del acuerdo de financiación del estudio del proyecto (PRO)
- 2021Estudios profesionales; Investigación ambiental
- HoyDesde 2022Trabajos preparatorios y concesionarios
- Hoy2024 - 4º CuartoInicio de las obras del Centro de Operaciones de Autobuses (COB)
- 2025 - 2º semestreInicio de las obras de infraestructura de línea