Visionnez le troisième épisode de la série « Le Tzen 5 raconté par… » !

Dans ce troisième épisode de la série « Le Tzen 5 raconté par… », partez à la découverte des coulisses du futur Centre Opérationnel Bus (COB) aux côtés d’Ange-Lili Magerand, chargée de projet à la Direction des infrastructures d’Île-de-France Mobilités, et du président de l’agence Richez, maître d’œuvre du projet.

Véritable cœur battant de la future ligne, ce centre accueillera les bus Tzen 5 et assurera leur maintenance quotidienne. Conçu autour de deux axes forts - la durabilité et la performance - il allie efficacité opérationnelle, esthétique visuelle et exemplarité environnementale.

Les travaux, engagés fin 2024 avenue de Lugo à Choisy-le-Roi, avancent rapidement et s’inscrivent dans la dynamique de mutation du quartier, à proximité immédiate du tracé de la ligne. La livraison du bâtiment et de ses aménagements extérieurs est prévue pour fin 2026.

Crédit vidéo: ©16PROD