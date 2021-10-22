Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi
Vos questions
Vous avez une question sur le projet ? La réponse est peut-être déjà dans cette FAQ. Si ce n’est pas le cas, contactez l’équipe du projet !
- Pourquoi ne pas réaliser l’axe Nord-Sud dans la partie centrale des Ardoines dès la mise en service pour permettre au bus T Zen d’y circuler ?
- Quelle sera la desserte offerte sur Choisy-le-Roi ?
- Le terminus : pourquoi le bus T Zen 5 ne va-t-il pas jusqu’au pôle d’échange de Choisy pour assurer les correspondances avec le RERC et le Trans-Val-de-Marne (TVM) ?
- Comment rejoindre le pôle multimodal de Choisy ? la gare RER ?
- Quel est le tracé du bus T Zen 5 ?
- Pourquoi privilégier le terminus nord à Grands Moulins ?
- Quelle sera la desserte sur le secteur de Paris ?
- Les projets de requalification de la RD19 et du bus T Zen 5 sont-ils liés ?
- Quelle sera la desserte assurée sur le secteur d’Ivry-sur-Seine ?
- Quelle sera la desserte offerte sur Vitry-sur-Seine ?
- Comment la compatibilité du T Zen 5 avec le projet d’aménagement sur le secteur des Ardoines sera-t-elle assurée ?
- En quoi consiste le projet ?
- Pourquoi ce projet ?
- Quels sont les objectifs du projet ?
- Qu'est-ce qu’un T Zen ?
- Qui pilote et décide le projet ? Quel rôle ont les communes ? et Île-de-France Mobilités ?
- À quelle fréquence fonctionnera le bus T Zen 5 ? La ligne fonctionnera-t-elle en heures creuses ? Le soir ? Le week-end ?
- Quelle place prend la plateforme T Zen dans l’espace urbain ?
- Sur quels critères est décidée la localisation des stations ? Cette localisation est-elle définitive ?
- Quels équipements y aura-t-il dans les stations ?
- Pourquoi mettre en place un bus T Zen plutôt qu’un bus standard ou un tramway ?
- Le type de véhicule est-il choisi ? Quelles sont ses caractéristiques ?
- Quelle est la fréquentation attendue ?
- Le bus T Zen 5 ne risque-t-il pas de saturer, avec tous les équipements, entreprises et logements prévus sur le territoire ?
- Qu’est-ce qu’un centre opérationnel bus (COB) ?
- Où sera situé le COB du T Zen 5 ?
- Combien coûtera le bus T Zen 5 ?
- Comment le projet sera-t-il financé ? Qui paiera ?
- Quand est-ce que le T Zen 5 sera mis en service ?
- Où en est le projet ?
- Quel est le calendrier du projet ?
- Le bus T Zen 5 sera-t-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
- Comment s’articule le bus T Zen 5 avec le réseau de transport actuel ?
- Le réseau de bus du secteur sera-t-il modifié du fait de l’arrivée du bus T Zen 5 ? Si oui, quelles sont les modifications envisagées ?
- Quelle est la place faite aux cyclistes ?
- Comment sera organisée la circulation le long du tracé du bus T Zen 5 ?
- Comment fonctionne la priorité aux feux ? Ne va-t-elle pas provoquer de forts ralentissements le long du tracé ?
- Où supprimerez-vous des places de stationnement ? Quels sont vos critères de décision à ce sujet ?
- Le T Zen 5 intègre-t-il le RER Vélo ?
- Est-il prévu d’installer des parkings de rabattement pour inciter les gens à laisser leur voiture et prendre le bus T Zen 5 ?