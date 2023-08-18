Comment rejoindre le pôle multimodal de Choisy ? la gare RER ?

De nombreuses études techniques et de faisabilité ont été menées pour déterminer l’emplacement du terminus avec comme seul objectif de permettre la correspondance la plus rapide possible entre le terminus du Tzen 5 et les autres modes de transports. Le bus T Zen 5 offrira donc une liaison piétonne rapide, lisible, confortable et sécurisée vers les autres modes du pôle,viale mail Georges Clémenceau et l’avenue Pablo Picasso.