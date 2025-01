Les travaux de la ligne du bus Tzen 5 sont en cours depuis le début de l’année 2023. Il s’agit des travaux préparatoires, comprenant ceux portés par les concessionnaires.

Cette phase consiste principalement à libérer les espaces nécessaires à la construction de la ligne et à dévier les réseaux (eau, gaz, électricité, télécommunications, assainissement, etc.) afin de préparer le terrain en surface pour accueillir la voie dédiée au futur bus Tzen 5. Ils sont en cours et se poursuivent jusqu’en 2026.