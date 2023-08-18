Quels équipements y aura-t-il dans les stations ?

Chaque station disposera :

de quais accessibles aux personnes à mobilité réduite (rampe d’accès en pente douce, marquage PMR, bande d’éveil et de vigilance) ;

d’assises ;

des protections contre les intempéries ;

d’éclairage ;

d’une information multimodale en temps réel (temps d’attente et perturbations, hauts parleurs pour annonces sonores) ;

d’appareils de vente de titres de transport ;

de places de stationnement vélos, conformément aux préconisations du schéma directeur vélos (SDIV) d’Île-de-France Mobilités pour l’aménagement des stations ;

Certaines stations pourront être équipées d’un système de vidéo protection (les vidéos issues de ces appareils ne pourront être pas visualisées en temps réel par un agent de surveillance, mais pourront être visionnées en cas d’incident en station). Certaines stations accueilleront également du matériel de recharge des bus électriques (mâts ou bras de recharge).