Quelle place prend la plateforme T Zen dans l’espace urbain ?

Hors station, la plateforme (c’est-à-dire les voies dédiées) du bus T Zen 5 mesure entre 6 et 7 mètres de large. En fonction des contraintes d’insertion et des vitesses réglementaires, des optimisations de cette emprise peuvent parfois être étudiées. Les largeurs des quais de station sont adaptées au regard des prévisions de trafic voyageurs et des contraintes d’insertion. Lorsque le bus T Zen 5 sera inséré le long des trottoirs (et non au milieu des voies de circulation), les trottoirs offriront des espaces généreux pour les piétons et les usagers attendant en station.