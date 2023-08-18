Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi
Quel est le calendrier du projet ?
Publié le
- 2013 : La concertation a été un temps privilégié d’information et de dialogue entre les acteurs publics et toutes les personnes concernées du territoire, afin qu’elles puissent donner leurs avis sur ce projet.
- 2014-2015 : À la suite de la concertation et de son bilan, les études se sont poursuivies en tenant compte de ses enseignements.
- 2016 : L’enquête publique a eu pour objet d’informer le public et de lui permettre de se prononcer et de faire valoir ses intérêts concernant l’utilité publique du projet, la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine, les possibles incidences sur l’environnement. À la suite de cette enquête, le projet de bus T Zen 5 a été déclaré d’utilité publique.
- 2018/2019 : études d'Avant-Projet (AVP) de la ligne ; études d’esquisse (ESQ) et d’Avant-projet sommaire (APS) du dépôt bus.
- 2019 : enquête parcellaire
- 2020 : validation de l'AVP et de la convention de financement des études projet (PRO) de la ligne T Zen 5 et des premiers travaux ; validation des études d’Avant-projet sommaire (APS) du dépôt bus ; réalisation du dossier d’autorisation environnementale.
- 2021 : validation des études d’avant-projet détaillées (APD) du dépôt bus ; Enquête parcellaire complémentaire ; Lancement des études de projet (PRO) ; désignation du constructeur du matériel roulant.
En cours :
- Études de projet (dites « PRO ») ;
- Certains travaux en avance de phase (c’est-à-dire menés par les maîtres d’ouvrage partenaires, avant les travaux menés en propre par Île-de-France Mobilités sur le reste de la ligne) ;
- Instruction du dossier d'autorisation environnementale.
Les prochaines étapes :
- Enquête publique environnementale (en vue de d’obtenir l’autorisation environnementale) ;
- Travaux préparatoires et travaux concessionnaires ;
- Lancement des marchés de travaux ;
- Travaux d’aménagement ;
- Mise en service.
Ce planning est actuellement affiné par les études.