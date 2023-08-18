Comment s’articule le bus T Zen 5 avec le réseau de transport actuel ?

Le projet de bus T Zen 5 s’intègre dans un développement global de l’offre de transport sur le secteur Seine Amont. Il viendra renforcer et compléter efficacement l’offre de transport du territoire en permettant une correspondance avec de nombreuses lignes existantes (métro 14, RER C, T3a, lignes de bus structurantes telles que TVM et 393), et à venir (métro 15 du Grand Paris Express,tramway T9 Paris-Orly, renforcement de l’offre de bus).