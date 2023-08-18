Qu'est-ce qu’un T Zen ?

Le bus T Zen est un mode de transport conçu et déjà expérimenté par Île-de-France Mobilités, dont les caractéristiques et la qualité de service sont équivalentes à celles d’un tramway. Ainsi, le bus T Zen c’est :

Une offre et un mode d’exploitation similaire aux lignes tramway (capacité de transport, vente des titres à quai et validation à bord, rapidité des échanges aux stations, large amplitude horaire, fréquence élevée…) ;

Une infrastructure lisible, dans un couloir de circulation dédié (site propre), confortable, et avec la priorité à tous les carrefours ;

Des véhicules au design identifiable, de grande capacité, confortable et accessible à tous, disposant d’équipements d’information en temps réel ;

Des stations, dédiées aux bus T Zen, repérables et dotées de nombreux équipements (information voyageurs statique et en temps réel, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, distributeurs de titres…) ;

Un habillage spécifique décliné sur les véhicules, les stations, l’identité de la marque, l’information voyageurs…

De plus, le projet T Zen 5 se caractérisera par des bus électriques respectueux de l’environnement et d’une taille encore inédite en Île-de-France (bus bi-articulés longs de 24m).