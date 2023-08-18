Le type de véhicule est-il choisi ? Quelles sont ses caractéristiques ?

La ligne de bus T Zen 5 sera empruntée par de véhicules bi-articulés (composés de trois voitures) de 24m, permettant :

Une accessibilité totale ;

Un confort pour les voyageurs : circulations intérieures, luminosité, ambiance, etc. ;

L’information à bord ;

Un design permettant une lisibilité de l’offre de transport.

Concernant la motorisation, Île-de-France Mobilités porte aujourd’hui un projet unique en Île-de-France : l’acquisition de véhicules bi-articulés 100% électriques. C’est sur la base de ce choix ambitieux que sera ultérieurement choisi le constructeur.