Le type de véhicule est-il choisi ? Quelles sont ses caractéristiques ?
La ligne de bus T Zen 5 sera empruntée par de véhicules bi-articulés (composés de trois voitures) de 24m, permettant :
- Une accessibilité totale ;
- Un confort pour les voyageurs : circulations intérieures, luminosité, ambiance, etc. ;
- L’information à bord ;
- Un design permettant une lisibilité de l’offre de transport.
Concernant la motorisation, Île-de-France Mobilités porte aujourd’hui un projet unique en Île-de-France : l’acquisition de véhicules bi-articulés 100% électriques. C’est sur la base de ce choix ambitieux que sera ultérieurement choisi le constructeur.