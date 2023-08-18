Quels sont les objectifs du projet ?

Les objectifs du projet de bus T Zen 5 sont :

Offrir une liaison structurante pour le territoire, complémentaire au réseau ferré (RER C, métro 14, tramway T3a, Tramway T9) et au réseau de bus (TVM, 393, 103,…).

Développer une offre de transport fiable, à grande capacité, accessible et confortable, contribuant à limiter le développement de la voiture particulière.

Accompagner le fort développement urbain du secteur, dans le respect des enjeux actuels d’usage de la voirie : itinéraires cyclables et cheminements piétons lisibles et sécurisés, stationnements vélos, etc.

Desservir les grands pôles de développement actuels et futurs du territoire.

Participer au développement économique en desservant les entreprises déjà implantées et contribuer à l’attractivité du territoire pour les futures entreprises.