Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi
Quels sont les objectifs du projet ?
Publié le
Les objectifs du projet de bus T Zen 5 sont :
- Offrir une liaison structurante pour le territoire, complémentaire au réseau ferré (RER C, métro 14, tramway T3a, Tramway T9) et au réseau de bus (TVM, 393, 103,…).
- Développer une offre de transport fiable, à grande capacité, accessible et confortable, contribuant à limiter le développement de la voiture particulière.
- Accompagner le fort développement urbain du secteur, dans le respect des enjeux actuels d’usage de la voirie : itinéraires cyclables et cheminements piétons lisibles et sécurisés, stationnements vélos, etc.
- Desservir les grands pôles de développement actuels et futurs du territoire.
- Participer au développement économique en desservant les entreprises déjà implantées et contribuer à l’attractivité du territoire pour les futures entreprises.