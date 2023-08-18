Où supprimerez-vous des places de stationnement ? Quels sont vos critères de décision à ce sujet ?

La suppression des stationnements pourra être justifiée par deux motifs : soit pour l’insertion de la plateforme et des stations du bus T Zen 5, soit pour les projets urbains où les espaces publics pour les modes actifs occupent davantage de place. Les études ultérieures permettront d’approfondir ces deux directions. Les besoins des commerces et des services (livraisons, clients…) et des riverains en places de livraison seront pris en compte tout le long du tracé. Cette réflexion sera menée conjointement avec les aménageurs et les villes pour une plus grande cohérence.