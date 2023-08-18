Pourquoi ce projet ?

De Paris à Choisy-le-Roi, les territoires compris entre les voies ferrées de Paris-Austerlitz et la Seine connaissent une profonde mutation. Les zones industrielles se métamorphosent pour laisser place à de nouveaux quartiers urbains, composés d’activités de production, de logements, de bureaux et d’équipements. Ces transformations engendrent de nouveaux et importants besoins de déplacement tandis qu’historiquement, le réseau de transport en commun n’avait pas été conçu pour desservir des quartiers d’une telle envergure. Il est donc nécessaire d’accompagner le développement de ce secteur par la réalisation d’un transport en commun structurant.