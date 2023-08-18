Comment la compatibilité du T Zen 5 avec le projet d’aménagement sur le secteur des Ardoines sera-t-elle assurée ?

Sur le secteur de Vitry, la plateforme du bus T Zen 5 s’insérera en grande partie au sein des ZAC Seine Gare Vitry et Gare Ardoines, pilotées par l’EPA Orsa et sera réalisée dans le cadre de ces opérations. Île-de-France Mobilités, l’EPA Orsa et la Ville de Vitry-sur-Seine travaillent donc conjointement afin de proposer une insertion respectant à la fois les principes d’aménagement des ZAC et la qualité de l’offre de service proposée aux voyageurs du Tzen5.