Allez-vous détruire des bâtiments pour insérer le bus T Zen 5 ?

L’insertion du bus T Zen pourrait entraîner ponctuellement des démolitions partielles ou l’acquisition de foncier non bâti en lisière de voie. Des acquisitions sur plusieurs secteurs ont été identifiées, principalement à Vitry (rue Edith Cavell, quai Jules Guesde, rue Léon Geffroy) et à Choisy-le-Roi (avenue de Lugo et voie de l’Epinette). Une enquête parcellaire s’est tenue en décembre 2019 afin de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise du projet et de confirmer l’identité des propriétaires potentiellement concernés par les acquisitions. Une enquête parcellaire complémentaire s’est également tenue en mars 2021 pour compléter ces informations.