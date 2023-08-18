Qui pilote et décide le projet ? Quel rôle ont les communes ? et Île-de-France Mobilités ?

Le projet de bus T Zen 5 est piloté par Ile-de-France Mobilités qui en est le maître d’ouvrage. Les communes (Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi) et les aménageurs (SEMAPA, SADEV 94, EPA Orsa et SGP) et le Département du Val-de-Marne sont associés à toutes les phases du projet. Les partenaires financeurs (l’État, la Région Île-de-France, le Département du Val-de-Marne et la Ville de Paris) participent également à chaque étape.