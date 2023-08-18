Le réseau de bus du secteur sera-t-il modifié du fait de l’arrivée du bus T Zen 5 ? Si oui, quelles sont les modifications envisagées ?

Au même titre que l’arrivée d’un tramway, l’arrivée du bus T Zen 5 amène à réfléchir à une nouvelle organisation du réseau de bus existant. La restructuration des lignes de bus consiste principalement à éviter de doublonner l’axe du T Zen sur un linéaire important, offrir un rabattement rapide sur le bus T Zen 5 et de préférence sur les pôles d’échanges pour multiplier les possibilités de déplacements (gare RER par exemple) et de permettre de nouvelles dessertes. L’étude de restructuration du réseau de bus est pilotée par Île-de-France Mobilités avec l’appui des exploitants concernés. Elle fait l’objet d’une concertation avec les collectivités, amenées à se prononcer sur les itinéraires et l’offre des lignes de bus. Les modifications en termes d’itinéraires seront arrêtées 18 mois avant la date de mise en service du bus T Zen 5.