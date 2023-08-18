Comment fonctionne la priorité aux feux ? Ne va-t-elle pas provoquer de forts ralentissements le long du tracé ?

Afin de garantir une vitesse et une fiabilité optimales, le bus T Zen 5 bénéficie d’un dispositif de priorité aux carrefours. Par un système de détection en amont du carrefour, le bus T Zen déclenche le passage au rouge pour les autres voies de circulation. Cela lui permet ainsi de franchir le carrefour en toute sécurité. Le dispositif de détection sera choisi dans les phases d’études ultérieures et géré dans l’optique de ne pas entraver la circulation automobile. Une étude fine, carrefour par carrefour, a été effectuée.