Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi
Quels seront les grands projets aménagements prévus sur le territoire d’ici 2030 ?
Mis à jour le
De nombreux projets sont en cours sur les territoires traversés. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Le tracé », ou rendez-vous sur les sites internet des différents projets :
- Secteur Paris : Opération Paris Rive Gauche
- Secteur Ivry-sur-Seine :
Le long du tracé Ivry Confluences
Sur le reste de la commune Zac du Plateau, Zac Gagarine-Truillot
- Secteur Vitry-sur-Seine :
Le long du tracé Zac Seine Gare Vitry, Zac Gare Ardoines
Sur le reste de la commune ZAC Rouget de Lisle, ZAC du domaine du Chérioux
- Secteur Choisy-le-Roi :
Le long du tracé ANRU Centre Ville, Projet du Lugo, ZAC du Port
Sur le reste de la commune Hautes Bornes, Briand Pelloutier, Le quartier des navigateurs