Le bus T Zen 5 sera-t-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui, les bus T Zen et les stations seront accessibles à tous :

les portes du T Zen permettront d’entrer et de sortir facilement ;

un système d’accessibilité au véhicule depuis le quai sera mis en place avec une palette qui se déploie à chaque arrêt ;

des rampes adaptées seront situées de part et d’autre du quai et ainsi c’est l’ensemble des aménagements urbains qui seront accessibles à tous.