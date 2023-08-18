Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi
Le bus T Zen 5 sera-t-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui, les bus T Zen et les stations seront accessibles à tous :
- les portes du T Zen permettront d’entrer et de sortir facilement ;
- un système d’accessibilité au véhicule depuis le quai sera mis en place avec une palette qui se déploie à chaque arrêt ;
- des rampes adaptées seront situées de part et d’autre du quai et ainsi c’est l’ensemble des aménagements urbains qui seront accessibles à tous.