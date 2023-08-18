Bus

Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi

Le bus T Zen 5 sera-t-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Publié le

Oui, les bus T Zen et les stations seront accessibles à tous :

  • les portes du T Zen permettront d’entrer et de sortir facilement ;
  • un système d’accessibilité au véhicule depuis le quai sera mis en place avec une palette qui se déploie à chaque arrêt ;
  • des rampes adaptées seront situées de part et d’autre du quai et ainsi c’est l’ensemble des aménagements urbains qui seront accessibles à tous.