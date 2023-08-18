Quel est le tracé du bus T Zen 5 ?

D’une longueur d’environ 9,5 km, le bus T Zen 5 desservira 19 stations, reliant Paris à Choisy-le-Roi en passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Du nord au sud, le bus T Zen 5 empruntera l’itinéraire suivant :

Paris 13e : avenue de France, rue Berlier, quai d’Ivry, rue Bruneseau ;

Ivry-sur-Seine : quai Marcel Boyer, boulevard Paul Vaillant Couturier, nouvelle voirie créée traversant la ZAC Ivry Confluences depuis la place Gambetta au quai Jules Guesde ;

Vitry-sur-Seine : quai Jules Guesde, rue Berthie Albrecht, rue Edith Cavell, rue Eugène Hénaff, quai Jules Guesde, rue Léon Mauvais, impasse des ateliers, nouveau pont au-dessus de la voie ferrée, rue Léon Geffroy ;

Choisy-le-Roi : avenue de Lugo.

S’insérant dans un tissu industriel et urbain en mutation, amené à se densifier fortement, le bus T Zen 5 permettra de desservir les nombreux logements, bureaux et équipements existants ou futurs.