Le T Zen 5 intègre-t-il le RER Vélo ?

Dès son lancement en 2013, le projet T Zen 5 accordait une place importante aux cyclistes. Le projet a toutefois su évoluer pour prendre en compte l’émergence récente de nouveaux besoins en matière cyclables, notamment en intégrant le tracé RER vélo, du un projet d’aménagement du réseau francilien de pistes cyclables initié en 2019 par le Collectif vélo Île-de-France et adopté en mai 2020 par la région Île-de-France. La ligne D2 du RER vélo utilisera donc à terme les aménagements réalisés dans le cadre du projet T Zen 5, de Choisy-le-Roi à Paris 13. Le territoire dense dans lequel s’intègre le T Zen 5 présentant de nombreuses contraintes géographiques, des temps d’échange supplémentaires avec des interlocuteurs multiples (associations cyclistes, collectivités…) ont été nécessaires et continueront à être menés pour assurer, à terme, la meilleure compatibilité possible entre les aménagements du T Zen 5 et les besoins du RER vélo.