Pourquoi mettre en place un bus T Zen plutôt qu’un bus standard ou un tramway ?

Le choix du mode de transport retenu (bus standard, bus T Zen, tramway ou métro) se fait en fonction des prévisions de trafic voyageur. Le projet doit répondre aux besoins de mobilités à court, moyen et long terme, or le territoire connait une forte augmentation de sa population et des emplois. À terme, ce sont environ 51 000 voyageurs par jour qui sont attendus sur la ligne. Ces prévisions justifient la mise en place d’un mode de transport de types bus T Zen d’une longueur de 24 m, plus capacitaire qu’un bus standard ou articulé. Par ailleurs, ce mode de transport ne nécessite pas d’infrastructures aussi lourdes qu’un tramway (pas de rail ni de caténaire), alliant ainsi les atouts de l’offre d’un tramway et la flexibilité d’une ligne de bus.