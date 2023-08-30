Où en est le projet ?

Il reste à franchir encore plusieurs étapes avant que les travaux menés par Île-de-France Mobilités ne puissent démarrer.

Toutefois, les études de projet (PRO) ont été lancées en septembre 2021. Elles constituent la dernière ligne droite des études avant la rédaction des marchés de travaux, les appels d’offres, les travaux préparatoires puis le début des chantiers. En effet, ce sont ces études qui préciseront le projet dans ses moindres détails techniques et permettront de rédiger les dossiers de consultation des entreprises de travaux.

Diverses procédures règlementaires doivent encore être menées, une procédure d’autorisation environnementale, une enquête parcellaire complémentaire, etc.

En parallèle, des travaux « en avance de phase » se poursuivent, portés par les partenaires d’Ile-de-France Mobilités. C’est le cas notamment au cœur de la ZAC d’Ivry Confluence et de la ZAC Ardoines, avec la construction du pont paysager.

L’année 2021 continue d’être riche en études et procédures, symboles de l’avancée du projet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page du projet .