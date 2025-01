Ses ambitions

Mailler et dynamiser le territoire

Le tracé et les 19 stations du Tzen 5 permettront de connecter les territoires de l’Est parisien, en pleine mutation. En facilitant l’accès aux équipements majeurs (scolaires, culturels, etc), aux pôles économiques, actuels ou en développement, et la desserte des nombreux logements en cours de construction, ce projet contribuera à dynamiser ce secteur et à accompagner son évolution.

Fluidifier les déplacements et faciliter intermodalité

Ce nouveau mode de transport, innovant, fiable et performant, viendra enrichir l’offre existante ou en projet sur le territoire. Son itinéraire et ses stations seront connectés aux réseaux existants ou à venir et ses aménagements ont été pensés de façon à faciliter les correspondances avec le mode ferré.

Le bus Tzen 5 permettra des correspondances avec :

Le RER C, les lignes 14 et 15 du métro et les trams T3a et T9 ;

Les lignes de bus importantes comme le Trans-Val-de-Marne (TVM) ou le bus 393 ;

Promouvoir les mobilités douces et le partage de l’espace public

L’aménagement de la ligne Tzen 5 a été pensé de façon à accompagner le développement urbain du secteur tout en contribuant à garantir un meilleur partage de l’espace public entre les différents modes. Le projet est articulé avec celui du Réseau Vélo Île-de-France (VIF) et cette ambition se traduit notamment par la réalisation d’aménagements cyclables continus, sécurisés et confortables tout le long du tracé ainsi que l’installation de parkings vélos sécurisés aux terminus et près de certaines stations.