Comment sera organisée la circulation le long du tracé du bus T Zen 5 ?

Dans le cadre des projets urbains, une grande partie de la voirie existante sera reconfigurée et de nouveaux axes verront le jour. Une place plus importante sera offerte aux piétons (trottoirs plus larges, espace public agréable, plus de traversées piétonnes…), aux vélos (pistes cyclables, arceaux vélos, …) et aux transports en commun. Selon les secteurs, le nombre de voies de circulation variera en fonction des contraintes. Des études de trafic et de circulation ont été menées pour prendre anticiper le trafic à l’horizon de mise en service et établir un nouveau plan de circulation adapté.