Quand est-ce que le T Zen 5 sera mis en service ?

La validation des études d’avant-projet en octobre 2020 ainsi que l’approbation de la convention de financement des études PRO, des acquisitions foncières et des travaux préparatoires ont permis de définir le calendrier du projet de bus T zen 5 à moyen terme. Vous trouverez le détail des prochaines étapes clés juste en dessus dans la partie " Quel est le calendrier du projet ? "

À ce stade, plusieurs éléments importants restent à définir avant de pouvoir annoncer la date de mise en service, cette dernière dépendant de nombreux facteurs qui ne sont pas tous de la juridiction d’Île-de-France Mobilités. Ceux-ci pourraient avoir une incidence très importante sur le calendrier du projet. Ainsi, des procédures environnementales répondant à une obligation légale sont actuellement en cours et des fouilles archéologiques pourraient être rendues obligatoires sur le site du futur dépôt-bus. Cependant, une des spécificités du projet de bus T Zen 5 est que certains couloirs de circulation de bus sont réalisés « en avance de phase » par rapport aux travaux qui seront portés par Ile-de-France Mobilités : c’est-à-dire qu’ils sont aménagés par les porteurs des projets urbains dans lesquels ils s’insèrent. En conséquence, la livraison du tracé s’échelonne depuis 2019, date de la réalisation de la plateforme entre le quai Marcel Boyer et la place Gambetta. Les couloirs ainsi créés bénéficient déjà aux lignes de bus actuelles (lignes 25, 125, 180, 325).