Le bus T Zen 5 ne risque-t-il pas de saturer, avec tous les équipements, entreprises et logements prévus sur le territoire ?

Les prévisions de fréquentation prennent en considération la création de logements, de bureaux et d’équipements à l’horizon de mise en service du bus T Zen 5. Pour autant, le développement du secteur va se poursuivre sur le secteur Seine Amont après la mise en service du bus T Zen 5. D’une part, le bus T Zen 5 s’inscrit dans une offre de transport qui va continuer à se développer en complémentarité, notamment la ligne 15 sud du Grand Paris Express au sud. D’autre part, le projet anticipe la hausse de fréquentation dès sa conception, permettant un fonctionnement à des fréquences supérieures à celles de la mise en service.