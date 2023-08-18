Sur quels critères est décidée la localisation des stations ? Cette localisation est-elle définitive ?

La distance moyenne habituellement recherchée entre deux stations de bus T Zen est d’environ 400 mètres, si l’on veut assurer un bon équilibre entre la finesse de la desserte et une vitesse satisfaisante. La localisation des stations doit permettre de desservir au mieux les logements, emplois et équipements ainsi que d’assurer des correspondances avec les autres transports en commun.