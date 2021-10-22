Financiación y los actores

Actores

Financiando hasta el 21% del proyecto del autobús Tzen 5, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente que les permita avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.

Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de autobús con un alto nivel de servicio forma parte de este gran programa. La región le destina recursos financieros muy significativos. Financia el proyecto del autobús Tzen 5 con un 49%.

Dado que se trata de un importante problema social, económico y medioambiental, el departamento de Val-de-Marne está movilizado y comprometido a mejorar la calidad y cantidad del transporte público en la región. Participa activamente en el despliegue de la red de tranvías y autobuses en carriles dedicados, así como en la ampliación de las líneas de metro, y apoya la construcción de las nuevas líneas de metro Grand Paris Express. El proyecto del autobús Tzen 5 cumple con este requisito y el Departamento participa en su financiación con un valor del 26,55%.

La lucha contra la contaminación del aire, principalmente por el tráfico rodado, es un importante problema de salud pública y la Ciudad de París la ha convertido en un tema importante en sus políticas. Así, la ciudad de París participa activamente en el desarrollo de la red de transporte público y en la mejora de los enlaces entre París y los municipios vecinos. Además de las nuevas soluciones alternativas de movilidad al coche privado que está implementando, actúa para un transporte fiable y eficiente, lo más cerca posible de las necesidades de los usuarios. Por eso el proyecto del autobús Tzen 5 tiene sentido y será cofinanciado por la Ciudad de París con un valor del 3,45%.