El proyecto
Mapa de la ruta 5 de la línea Tzen
Su carrera
A lo largo de 9,4 km (19 estaciones), recorridos en 33 minutos gracias a un emplazamiento dedicado en casi toda su ruta, el nuevo autobús Tzen 5 conectará el distrito 13 de París (terminal norte, Avenue de France) con Choisy-le-Roi (extremo sur, Avenue du Lugo).
Mapa del territorio atravesado por la línea 5 de Tzen
Su territorio
La futura línea Tzen 5 conectará dos departamentos (París y Val-de-Marne) cruzando 4 municipios (París, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine y Choisy-le-Roi), componentes de territorios en plena transformación.
En casi la mitad de su recorrido, la línea utilizará infraestructuras construidas por los promotores de cuatro zonas de desarrollo concertadas (ZAC) actualmente en construcción en la parte este de París y Val-de-Marne:
- En París: la zona mixta de desarrollo de Paris Rive Gauche
- En Ivry-sur-Seine: las confluencias de Ivry ZAC
- En Vitry-sur-Seine: el proyecto Les Ardoines, compuesto por dos ZAC: Seine Gare Vitry y Gare Ardoines.
Sus ambiciones
Creación de redes y revitalización del territorio
La ruta y las 19 estaciones del Tzen 5 conectarán los territorios del este de París, que está experimentando grandes cambios. Facilitando el acceso a las principales instalaciones (escuelas, culturales, etc.), a centros económicos, actuales o en desarrollo, y el servicio a las numerosas viviendas en construcción, este proyecto contribuirá a revitalizar este sector y apoyar su desarrollo.
Hacer que los desplazamientos sean más fluidos y facilitar la intermodalidad
Este nuevo modo de transporte, innovador, fiable y eficiente, enriquecerá la oferta existente o planificada en la región. Su ruta y estaciones estarán conectadas a redes existentes o futuras y sus instalaciones han sido diseñadas para facilitar la conexión con el modo ferroviario.
El autobús Tzen 5 permitirá conexiones con:
- El RER C, las líneas de metro 14 y 15 y los tranvías T3a y T9;
- Líneas de autobús importantes como el Trans-Val-de-Marne (TVM) o el autobús 393;
Promoción de la movilidad blanda y el reparto del espacio público
El desarrollo de la línea Tzen 5 ha sido diseñado para apoyar el desarrollo urbano del sector, ayudando a garantizar un mejor reparto del espacio público entre los diferentes modos. El proyecto está articulado junto con el de la Red Ciclista de Île-de-France (VIF) y esta ambición se refleja especialmente en la creación de instalaciones ciclistas continuas, seguras y cómodas a lo largo de la ruta, así como en la instalación de aparcamiento seguro para bicicletas en los terminales y cerca de ciertas estaciones.
Sus puntos fuertes
Una infraestructura de alto rendimiento, cómoda y ecológicamente ejemplar
El proyecto forma parte de la ambiciosa política de Île-de-France Mobilités en materia de desarrollo sostenible. Su objetivo es promover el cambio modal del coche a un sistema de transporte público de cero emisiones y respetuoso con el medio ambiente, compuesto por vehículos modernos y eficientes, cómodos y accesibles para todos.
Los desarrollos de infraestructuras de Tzen 5 permitirán alcanzar un nivel ejemplar de calidad de servicio:
- Un carril dedicado en la mayoría de las rutas
- Un sistema de prioridad en los cruces equipado con semáforos
- Una distancia media entre estaciones del orden de 500 m
- Resorts accesibles para todos, cómodos y estéticos
- Un sistema de información al pasajero en tiempo real
Un Centro de Operaciones de Autobuses (COB) de última generación
El centro de operaciones de autobuses (o COB) es el centro neurálgico de la organización y gestión de una línea de autobuses. Reúne todas las funciones necesarias para el correcto funcionamiento de una línea: operaciones de mantenimiento, almacenamiento y recarga de autobuses, recepción y administración del personal y mando centralizado de la línea.
El COB de Tzen 5 estará ubicado en una parcela de 14.600 m² en el territorio de la ciudad de Choisy-le-Roi. Su diseño ha sido diseñado para combinar calidad visual, rendimiento ambiental y comodidad para el personal. Las obras de construcción del COB comenzarán en el cuarto trimestre de 2024.
- Vista de la fachada este de la COB desde la intersección de la Avenue de Lugo/salida de la A86 Perspectiva no contractual © Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
- Vista elevada de los árboles que cubren la zona de almacenamiento de autobuses, en el lado de la Voie des Roses Perspectiva no contractual © Egis Bâtiments / Richez Associés / Gamba
Desarrollos cualitativos
Paisajismo ordenado
La Tzen 5 discurre a lo largo del Sena a lo largo de todo su recorrido. Una de las decisiones paisajísticas del proyecto es recrear un diálogo entre la ciudad y el agua, el Sena y su tejido urbano, dando un gran espacio a las plantas.
El paisajismo planificado se basa en una estrategia real de plantas, basada en elecciones variadas y coherentes de alturas y formas de árboles, cualidades del follaje, especies, estructuras (alineaciones, bosques) e incluso el espacio entre las plantaciones. Este enfoque pretende crear un cinturón verde real a lo largo de toda la línea, dándole una identidad paisajística sólida y proporcionando comodidad (sombra, frescura, estética, etc.) a los usuarios de la línea. Al ofrecer un mayor espacio a la naturaleza, el desarrollo de la línea Tzen 5 dará un nuevo aspecto urbano y paisajístico y mejorará la calidad de los espacios públicos cruzados.
Distribuciones urbanas cómodas y estéticas
Diagrama esquemático para el desarrollo de una estación Richez_Associés Tzen 5 ©
- Las estaciones
Puerta de entrada al servicio de transporte, centralidad para las ciudades y distritos que cruzan; La estación es un elemento de identidad que es un lugar emblemático de la vida en la línea. Accesibles para todos gracias a la presencia de una rampa, equipada con un sistema de videovigilancia, sistemáticamente rodeada por dos árboles y cubierta con partes sólidas para proteger a los usuarios del mal tiempo y el calor: las estaciones Tzen5 estarán diseñadas como verdaderos refugios, ofreciendo una espera cómoda a todos los usuarios.
Sitio dedicado construido antes de la fase, "Ciblex way", ZAC Confluencia Ivry, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- El andén
La plataforma será el hilo conductor para el desarrollo de la línea Tzen 5 y el medio para garantizar su continuidad visual a lo largo de las diferentes secuencias cruzadas. Será discreto, para encajar lo mejor posible en el tejido urbano existente, y será visible mediante un asfalto claro, lo que permitirá contrastar con la carretera y hacer que su prohibición sea intuitivamente visible para los conductores.
Carril bici de doble sentido, avenue de l'Industrie, ZAC Confluencia Ivry, Ivry-sur-Seine, 2024 © Chigot
- Carriles dedicados a la movilidad blanda
Las aceras adyacentes al andén se tratarán en la continuidad del asfalto ligero dedicado al andén, con el fin de distinguir visualmente los diferentes carriles y sus usos, y para permitir que peatones y ciclistas disfruten de un espacio ampliado, unificado y tranquilo entre cada paso de la Tzen 5.
El proyecto prevé la creación de una ruta ciclista a lo largo de la ruta de Tzen 5. Las superficies de los carriles bici y carriles se tratarán según las secuencias cruzadas, para garantizar la continuidad visual con las instalaciones preexistentes y circundantes, permitiendo al mismo tiempo una distinción en la funcionalidad de los espacios para reforzar la seguridad de los usuarios moderando los ritmos
- El mobiliario
El mobiliario urbano existente a lo largo del recorrido, específico de cada ciudad, varía en cuanto a modelos y colores. La identidad visual de las cuatro localidades cruzadas será respetada y renovada como parte del desarrollo de Tzen 5, buscando cierta unidad del mobiliario de la línea a lo largo del recorrido (por ejemplo, el mismo acabado), dividida en tres categorías principales:
- Mobiliario protector: se instalarán bolardos a la derecha de cada paso peatonal y barreras para asegurar ciertas secciones, principalmente en los cruces;
- Mobiliario de confort o amenidad: se instalarán bancos regularmente en los caminos peatonales y se instalarán sistemáticamente 6 portabicicletas junto a las estaciones;
- Limpieza de mobiliario: se instalarán contenedores, fácilmente identificables como incentivo, en cada estación y en cada intersección.