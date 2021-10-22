Sus ambiciones

Creación de redes y revitalización del territorio

La ruta y las 19 estaciones del Tzen 5 conectarán los territorios del este de París, que está experimentando grandes cambios. Facilitando el acceso a las principales instalaciones (escuelas, culturales, etc.), a centros económicos, actuales o en desarrollo, y el servicio a las numerosas viviendas en construcción, este proyecto contribuirá a revitalizar este sector y apoyar su desarrollo.

Hacer que los desplazamientos sean más fluidos y facilitar la intermodalidad

Este nuevo modo de transporte, innovador, fiable y eficiente, enriquecerá la oferta existente o planificada en la región. Su ruta y estaciones estarán conectadas a redes existentes o futuras y sus instalaciones han sido diseñadas para facilitar la conexión con el modo ferroviario.

El autobús Tzen 5 permitirá conexiones con:

El RER C, las líneas de metro 14 y 15 y los tranvías T3a y T9;

Líneas de autobús importantes como el Trans-Val-de-Marne (TVM) o el autobús 393;

Promoción de la movilidad blanda y el reparto del espacio público

El desarrollo de la línea Tzen 5 ha sido diseñado para apoyar el desarrollo urbano del sector, ayudando a garantizar un mejor reparto del espacio público entre los diferentes modos. El proyecto está articulado junto con el de la Red Ciclista de Île-de-France (VIF) y esta ambición se refleja especialmente en la creación de instalaciones ciclistas continuas, seguras y cómodas a lo largo de la ruta, así como en la instalación de aparcamiento seguro para bicicletas en los terminales y cerca de ciertas estaciones.