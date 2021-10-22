Las obras en la línea de autobús Tzen 5 están en marcha desde principios de 2023. Este es un trabajo preparatorio, incluyendo el realizado por los concesionarios.

Esta fase consiste principalmente en liberar los espacios necesarios para la construcción de la línea y desviar las redes (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, etc.) para preparar el terreno en superficie y alojar el carril dedicado al futuro autobús Tzen 5. Siguen en curso y continuarán hasta 2026.