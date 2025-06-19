Le système de priorité du Tzen 5 aux carrefours à feux : comment ça marche ?

Comment ça marche ?

Grâce à des détecteurs installés le long du tracé, le système identifie précisément l’arrivée du bus. Il commande alors la gestion des feux pour donner au Tzen 5 la priorité maximale, avec un feu vert assuré dans 9 cas sur 10 lorsqu’il circule en site propre. Ainsi, le bus peut passer les carrefours sans arrêt ni ralentissement, ce qui améliore considérablement la vitesse commerciale, estimée à environ 17 km/h sur l’ensemble du parcours.

Quels bénéfices pour tous ?

• Pour les voyageurs : un bus plus rapide, plus régulier, qui limite les retards et un temps de trajet garanti.

• Pour les automobilistes : la priorité aux bus est organisée de manière à ne pas générer de blocages ni d’encombrements. En effet, la gestion des feux optimise la fluidité de la circulation générale, évitant ainsi que le passage du bus ne perturbe excessivement le trafic automobile.

• Pour l’environnement et la ville : en favorisant la fiabilité du parcours du Tzen 5, ce dispositif incite encore davantage au report modal de la voiture vers les transports en commun. Cela réduit le trafic automobile global et diminue ainsi la pollution et le bruit.

Ce système de priorité aux carrefours est un aspect clé du projet qui concilie efficacité de la ligne et conditions de circulation, au bénéfice de tous les usagers de la route mais également des riverains et usagers de l'espace public.